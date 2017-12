Dybala, nuove scarpe d'oro: ecco le nuove adidas X17+

30 dicembre 2017

Nuovo sponsor tecnico, nuovo Dybala. La Joya ha regalato i tre punti alla Juventus a Verona con una doppietta che ha messo fine a un periodo difficile. Un ottimo esordio per le sue nuove adidas X17+ color oro, indossate dopo aver giocato gli ultimi mesi con scarpe totalmente nere dopo la rottura burrascosa del rapporto con Puma. Per tornare ad ascoltare le sue parole, però, servirà ancora tempo, visto che a fine gara Dybala non ha voluto parlare con i media.