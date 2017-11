Dagospia: lite nello spogliatoio della Juve. La replica: nessun fondamento

29 novembre 2017

Giallo intorno allo spogliatoio della Juve. Questo quello che riporta infatti il sito Dagospia: "Flash! – Juventus che scazzo! Nello spogliatoio sono volate parole grosse tra gli anziani e gli stranieri – Risultato: tre calciatori stranieri hanno chiesto di essere ceduti a gennaio…". L'indiscrezione arriva dal sito specializzato in "scoop", e come si legge racconta di una presunta lite interna alla squadra bianconero tra i senatori e alcuni giocatoi più giovani, stranieri. Il sito di Roberto D'Agostino aggiunge poi anche che tre di questi avrebbero chiesto la cessione a gennaio. Un retroscena che sta facendo il giro del web. La Juventus non ha rilasciato alcuna precisazione in merito. E non è intenzionata a farlo: per il club non si tratta di un qualcosa privo di fondamento che non merita attenzione.