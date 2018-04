Caviglia ko: Juve in ansia per Mandzukic

7 ottobre 2017

Ad aumentare la preoccupazione per la Juve sono arrivate le paorle del ct croato, Ante Cacic. "Mario ha una sopportazione del dolore molto alta - ha detto - . Se è uscito in quel modo credo che si tratti di un problema abbastanza serio. La paura è quella di perderlo per tanto tempo". Il giocatore in ogni caso partirà per Kiev dove svolgerà un "programma personalizzato" nella speranza che possa essere recuperato per il decisivo match di qualificazione. Insomma, a Vinovo incorciano le dita in attesa di avere notizie più certe.



Non dovrebbe essere nulla di serio, invece, per Andrea Barzagli, uscito precauzionalmente per un risentimento muscolare. La sua presenza contro la Lazio non dovrebbe essere a rischio.