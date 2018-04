Thohir: "Suning farà una grande Inter"

24 giugno 2017

Un altro obiettivo importante è quello di aumentare il fatturato: "Non dobbiamo investire solo sui giocatori e creare una dirigenza solida per aumentare i ricavi ma anche avere successo in altre aree come il branding e le infrastrutture".



Thohir ha anche promesso nuovi acquisti: "Per l'immediato, stiamo aggiungendo un po' di nuovi giocatori all'organico. Stiamo anche incrementando la nostra presenza in Cina coi primi negozi d'oltremare e un numero maggiore di academies", ha detto The Straits Times.



Poi sul format della Serie A: "C'è una forte base di tifosi, un ricco numero di calciatori e allenatori di livello mondiale e una grande storia. Dobbiamo innovarci, ad esempio trovando nuovi orari per l'inizio delle partite che possano creare appeal per i tifosi che vivono in una zona dal fuso orario differente. E poi andare in giro per costruire il brand non solo dell'Inter ma del calcio italiano".