Inter, Icardi: "Tanti saranno contenti... Dico bravi ai miei compagni e andiamo avanti"

16 dicembre 2017

"Anche se oggi è andata male, io dico a tutti i miei compagni BRAVI. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Oggi abbiamo provato quello che dà una sconfitta e tanti saranno contenti, altri tanti un po' dispiaciuti come noi.. ma comunque si continua ad andare avanti come abbiamo fatto finora". Attraverso il suo profilo Instagram, il capitano dell'Inter Mauro Icardi non si abbatte: bisogna rialzarsi subito.

"Non abbiamo sottovalutato l'avversario ma nel secondo tempo dovevamo sicuramente fare di più, l'Udinese è rientrata in campo meglio di noi e abbiamo commesso troppi errori - ha detto ancora Icardi in esclusiva per Inter TV e la pagina Facebook dell'Inter - Oggi abbiamo perso ma dobbiamo rialzarci subito, siamo convinti del lavoro che stiamo facendo ogni giorno e non possiamo vedere tutto negativo adesso. Stanchi dopo il Pordenone? No, non è una motivazione, abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto a quella partita, avremmo dovuto fare meglio oggi. Una sconfitta può anche servire per crescere - ha detto ancora Icardi - lavorando sugli errori commessi". Sui 17 gol in 17 partite. "Sì, Candreva ha fatto una grande giocata, io poi ho fatto quello che devo fare: segnare".