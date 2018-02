Inter, Icardi infortunato decide di darci un taglio

1 febbraio 2018

Infortunato ma sempre ben pettinato. Mauro Icardi non sta vivendo un momento particolarmente sereno, sempre al centro di tante voci. Dopo i rumors di mercato e la sua ipotetica voglia di Real Madrid, il capitano nerazzurro fa parlare di sè anche per le questioni personali: in Argentina sono certi che lui e la moglie Wanda Nara stiano attraversando un momento di crisi (lei è in patria per una serie di servizi fotografici piuttosto sexy). Le consolazioni non arrivano nemmeno dal campo visto che la sua Inter è in crisi di risultati da due mesi e lui si è infortunato: un'elongazione all'adduttore ne mette in dubbio la presenza nella cruciale sfida al Crotone di sabato sera. Ma Maurito nel frattempo si consola rifacendosi il look.