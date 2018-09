Il grido del Mancio: "Pochi italiani". Ma fu l'antesignano di una squadra tutta straniera

04/09/2018

L'allarme lanciato da Roberto Mancini è suffragato dai dati: nelle prime tre giornate sono scesi in campo solo 142 italiani su 358 calciatori impiegati, vale a dire poco meno del 40%. Un bacino da cui attingere davvero scarso. Quando allenava l'Inter, però, il Mancio non sembrava troppo preoccupato da questa esterofilia dilagante: nel 2005 mandò in campo in Champions un 11 senza italiani e nel 2016 c'era lui sulla panchina nerazzurra in un'Inter-Udinese che passò alla storia perché per la prima volta in Serie A tra i 22 titolari non c'era nessun "made in Italy".