Genoa, Piatek: "Non paragonatemi a Lewandowski"

21/09/2018

Con quattro gol in tre partite è stato la grande sorpresa di questo avvio di campionato, ma Krysztof Piatek vuole evitare paragoni scomodi. "Lewandowski è Lewandowski. Ne ho tanta di strada da percorrere prima di poter essere paragonato in minima parte a un campione del genere. Ognuno è se stesso e porta le proprie tipicità". Il polacco del Genoa è già al centro del mercato: "Barcellona? Non credo sia vero, anche se ho sentito queste voci...".