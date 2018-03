Astori, commozione e lacrime al Franchi Oltre 35mila persone hanno omaggiato il capitano della Fiorentina: coreografia speciale e partita fermata al 13' per un munito

11 marzo 2018

Il popolo della Fiorentina ha omaggiato il proprio capitano, scomparso una settimana fa nella sua stanza nel ritiro di Udine. Al Franchi, in occasione del match con il Benevento, oltre 35mila persone hanno deciso di partecipare al tributo per Davide Astori, in onore del quale è stata realizzata una coreografia speciale che ha coinvolto ogni settore dello stadio. In tribuna anche i fratelli Della Valle.

La Curva Fiesole ha esposto un maxi striscione lungo 80-100 metri e distribuito migliaia di bandierine in ogni seggiolino. Prima del fischio di inizio sono stati momenti toccanti, scandidi da un silenzio commovente. Dopo il minuto di silenzio, dal settore Maratona e dal Parterre di Tribuna sono stati liberati migliaia di palloncini bianchi e viola. In Curva Ferrovia, invece, il numero 13 è stato circondato da 5mila palloncini. Un'atmosfera da brividi, proseguita per tutta la partita. Al minuto 13, tutti fermi per un minuto di rispettoso silenzio, accompagnato anche dagli applausi (commossi) di tutto lo stadio. Poi, il destino: il gol di Vitor Hugo, in campo proprio al posto di Astori, con la maglia 31 (dal 13 al 31). La partita verrà vinta dalla Fiorentina. Nel segno di Davide Astori. Nessuno lo di dimenticherà, tutti lo porteranno nel cuore.

LA FIORENTINA BATTE 1-0 IL BENEVENTO: "VITTORIA PER DAVIDE" Questa vittoria è per #Davide e tutti quelli che lo hanno amato.

Per sempre #DA13 pic.twitter.com/jnOgSzsCsD — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 marzo 2018

LA RIPRESA SEMPRE NEL SEGNO DI ASTORI Squadre in campo per il secondo tempo #FiorentinaBenevento#DA13 pic.twitter.com/JADCJFdR6y — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 marzo 2018

FINISCE IL PRIMO TEMPO Finale del primo tempo #FiorentinaBenevento 1-0

Goal di Vitor #Hugo pic.twitter.com/w6C26lYiD4 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 marzo 2018

LA DEDICA DI VITOR HUGO Dopo aver segnato il gol del vantaggio, Vitor Hugo, che indossa la maglia numero 31 e ha preso il posto in campo dell'ex capitano viola, ha reso omaggio ad Astori, mostrando allo stadio una maglia con l'immagine dell'ex capitano.

Al minuto 24' segna Vitor #Hugo su cross di #Saponara

Mani al cielo per la dedica a #DA13#FiorentinaBenevento 1-0 pic.twitter.com/0Rl19lgN79 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 marzo 2018

GARA INTERROTTA AL 13' In onore di Davide, Fiorentina-Benevento è stata interrotta al 13' (come il numero di maglia di Astori) per rendere omaggio all'ex capitano della Viola. Un tributo commovente. La Curva Fiesole, tappezzata di bandiere viola, ha composto una gigantesca coreografia con la scritta "DAVIDE 13" e gridto il coro "C'è solo un capitano".

SI COMINCIA A GIOCARE Dopo il minuto di silenzio, le squadre hanno iniziato a giocare nel nome di Astori, con i tifosi viola che intonano cori dedicati a Davide.

MINUTO DI SILENZIO Prima dell'inizio della gara i giocatori si sono allineati in campo, tenendosi per mano per il minuto di silenzio. Un ricordo commovente, con lo stadio ammutolito e gli occhi pieni di lacrime. Poi un lungo applauso e migliaia di palloncini viola e bianchi in volo verso il cielo.

"NESSUNO MUORE FINCHE' VIVE NEL TUO CUORE" Nel silenzio del Franchi, anche i tifosi del Benevento hanno reso omaggio ad Astori con uno striscione: "Nessuno muore finché vive nel tuo cuore".

"BUON VIAGGIO CAPITANO" In un clima surreale, nel silenzio assoluto, prima della partita i giocatori di Firoentina e Benevento hanno tenuto in mano uno striscione con la scritta "CIAO DAVIDE". Sugli spalti poi tanti altri striscioni per Astori. In particolare, in Curva Fiesole sono apparsi tre striscioni che recitano "Le lacrime di un'intera città, il legame da qui all'eternità. Buon viaggio capitano" , "Capitano, vero uomo d'altri tempi. Fiorentino per sempre: ciao Davide" e "Capitano, vero uomo d'altri tempi. Fiorentino per sempre: ciao Davide".

OMAGGIO SUL MAXISCHERMO Prima del fischio di inizio sul maxi schermo del Franchi è stato trasmesso un video dedicato ad Astori. Immagini di campo, interviste e abbracci con i compagni accompagnati dalla canzone di Jovanotti "La terra degli uomini". Tutto accompagnato dal continuo sventolio delle sciarpe viola.

APPLAUSI DEL FRANCHI AL RIENTRO NEGLI SPOGLIATOI Un grande applauso ha accompagnato il rientro negli spogliatoi - prima del match col Benevento - dei giocatori della Fiorentina. Le squadre si fermeranno al minuto 13 per omaggiare il capitano viola.

ANTOGNONI: "GIUSTO RIENTRARE IN CAMPO IN MEMORIA DI DAVIDE" Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a Premium Sport prima del match con il Benevento: "E’ stata una settimana molto difficile per tutti noi, tragica, che ci lascia il ricordo di un ragazzo stupendo, sorridente e affettuoso con tutti i compagni e con tutti noi: era attaccato alla Fiorentina, era un ragazzo di altri tempi. Ricordare Davide come l’ha ricordato tutta Firenze, tutta Italia e anche l’Europa è stato indicativo di com’era il nostro capitano, anche se rimane una tragedia che non ci voleva, specialmente per la sua famiglia. Oggi era comunque giusto rientrare in campo, proprio per la memoria di Davide, per smorzare la tensione che si è creata in questi giorni: il risultato conta relativamente, ma per i giocatori può essere uno sfogo importante. Inoltre, questo evento penso possa coincidere con un nuovo inizio con la famiglia Della Valle, un nuovo avvicinamento, credo che la situazione si sia un po’ appianata: spero che nel futuro la proprietà possa lavorare in un clima un po’ più tranquillo e costruire una squadra sempre più competitiva".

BADELJ: "MANTENIAMO VIVO LO SPIRITO DI DAVIDE" "Proverò a fare il meglio per mantenere vivo e presente lo spirito di Davide - dice Badelj a Premium Sport prima della gara con il Benevento -. Vogliamo mettere in campo tutta l'intensità, la voglia e la grinta che metteva in campo Davide ogni gara. Le parole di Pioli? Davide è stato il seme che ha unito e fatto crescere questa squadra, il compito nostro sarà continuare a fare quello che lui aveva fatto in maniera stupenda".

FIORENTINA, I GIOCATORI SI RISCALDANO CON LA NUMERO 13 I giocatori della Fiorentina sono entrati in campo per il riscaldamento con indosso una maglia viola con il numero 13.

IN CURVA FIESOLE C'E' GIA' UN MAXI STRISCIONE Al Franchi, in mezzo al campo, è stata posizionata un'immagine con la maglia della Fiorentina numero 13, quella di Davide Astori, con la scritta "Capitano per sempre". In Curva Fiesole, invece, è già comparso un grande striscione: "Ci sono uomini che non muoiono mai... Ci sono storie che verranno tramandate in eterno... Buon viaggio Capitano".

TIFOSI DEL BENEVENTO OMAGGIANO ASTORI AL MURO VIOLA Anche i tifosi del Benevento si uniscono al dolore per la scomparsa di Astori. Tutti i sostenitori in trasferta a Firenze si sono recati al "muro viola" per omaggiare Davide. La parete è interamente ricoperta da sciarpe, bandiere, ricordi, foto.

