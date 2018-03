Fiorentina sotto shock: trovato morto Davide Astori

4 marzo 2018

Tragedia in casa Fiorentina : è morto il capitano Davide Astori . Il 31enne difensore è stato trovato senza vita nell'albergo Là di Moret a Udine dove si trovava per giocare questo pomeriggio alle 15. Partita rinviata in segno di lutto. A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, ma il club viola non conferma.

"La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso Davide Astori, colto da un malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori".

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC

La notizia della tragedia che sconvolge il mondo dello sport arriva alle 11:52: Davide Astori è morto. Il 7 gennaio aveva compiuto 31 anni e lascia la compagna Francesca Fioretti e la figlia Vittoria di 2 anni. La morte nella notte all'albergo Là di Moret a Udine dove si trovava in camera da solo in ritiro con la Fiorentina per giocare contro l'Udinese. Alle 9:30, non vedendolo arrivare per la colazione, l'allarme: è toccato al massaggiatore della Viola il ritrovamento del corpo senza vita. Intorno alle 12:40 il feretro ha lasciato l'albergo di Udine ed è stato trasportato all'ospedale per l'autopsia.



L'ingresso dell'hotel Là di Moret di Udine è chiuso con un nastro bianco e rosso e all'interno ci sono numerosi uomini delle forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia. Alcuni loro mezzi sono parcheggiati, invece, davanti allo stesso albergo. Nei pressi staziona una grande folla di giornalisti e teleoperatori e un gruppo di tifosi della Fiorentina che, diretti allo stadio, hanno appreso della notizia della morte del giocatore proprio passando davanti all'albergo dove e' ospitata la squadra.