Lione, i tifosi:"Umiliati dalla polizia italiana"

17 marzo 2017

La sfida di Europa League tra Roma e Lione ha una coda spiacevole. Sul banco degli imputati le forze di polizia impegnate nei controlli allo stadio Olimpico. In Francia monta la polemica sul trattamento riservato ai tifosi tanto che il club ha fatto una nota ufficiale 'per dare il pieno sostegno a chi ha fatto il viaggio fino a Roma ed è stato umiliato nei controlli della polizia italiana. Uomini e donne, in gran numero, sono stati costretti a spogliarsi completamente'.