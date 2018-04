Lazio, Inzaghi: "Squadra matura, ma adesso arriva il difficile"

19 ottobre 2017

L'ottimo momento della Lazio prosegue anche in Coppa: il 3-1 contro il Nizza agevola non poco il cammino in Europa League e conferma quanto di buono il gruppo di Simone Inzaghi ha fatto vedere in campionato. E il tecnico biancoceleste è giustamente soddisfatto: "I ragazzi sono stati bravi a vincere una partita non semplice, lo scorso anno loro erano arrivati terzi. Ero un po' preoccupato dopo la Juve, ma alleno una squadra matura".