Europa League, Spalletti: "Disfattismo intorno a noi. Ma tutto è ancora possibile"

8 marzo 2017

"Hanno giocato due ottime gare contro la Juve nel girone di Champions" ha continuato Spalletti. "Di certo sarà una gara complicata: se in passato i francesi potevi sorprenderli, adesso sono abituati a queste gare di alto livello. Sarà fondamentale non giocare a campo aperto per la velocità che hanno. Se lasci spazi grandi Lacazette sa sfruttare le qualità che possiede. Ci sarà da correre. Non dovremo fare una via di mezzo. Sono gare che si giocano in 180 minuti ma se partiamo bene fuori casa allora il vantaggio diventa importante".



Il tecnico giallorosso poi non vuole sentir parlare di una Roma stanca: "Quando si affronta questo argomento bisogna pensare non solo alla stanchezza muscolare, ma anche a quella di testa. Se si dice alla squadra che è stanca e che bisogna rifare la preparazione è uguale a dire che hanno due mesi di bonus per perdere le partite. Abbiamo giocato contro due squadre forti (Lazio e Napoli), forse sbagliando qualcosa ma siamo rimasti in partita in entrambi i casi. Non voglio partecipare al disfattismo che si è creato contro la squadra. Ora si va avanti con la consapevolezza che c'è ancora tutto a portata di mano, avendo perso quel piccolo vantaggio che ci faceva stare più tranquilli e che ora ci crea qualche tensione in più ma dobbiamo avere una testa forte per sopportare queste piccole tensioni".