Europa League 2017-18: le avversarie di Lazio, Atalanta e Milan

11 giugno 2017

La prima squadra italiana a scendere in campo sarà il Milan di Montella che il 14 luglio a Nyon conoscerà il nome dell'avversaria europea. La gara d'andata del terzo turno si giocherà il 27 luglio con ritorno il 3 agosto. In caso di passaggio del turno, il giorno dopo i rossoneri conoscerebbero l'avversario dello spareggio che si giocherà il 17 agosto con ritorno una settimana più tardi.



Lista in aggiornamento



SQUADRE AI GIRONI

Villarreal e Real Sociedad (Spagna)

Vitoria Guimaraes (Portogallo)

Colonia e Hertha Berlino (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Atalanta e Lazio (Italia)

Olympique Lione (Francia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Zorja (Ucraina)

Zulte Waregem (Belgio)

Vitesse (Olanda)

Fastav Zlin (Repubblica Ceca)

Konyaspor (Turchia)

Lugano (Svizzera)



TERZO TURNO PRELIMINARE

Milan (Italia)

Athletic Bilbao (Spagna)

Olympique Marsiglia e Bordeaux (Francia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Voluntari (Romania)

Friburgo (Germania)

Terek Grozny e Zenit San Pietroburgo (Russia)

Everton (Inghilterra)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Olimpik Donetsk e Oleksandrija (Ucraina)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Altach, Sturm Graz (Austria)

Braga e Vitoria Guimaraes (Portogallo)

Gent, Oostende (Belgio)

Sion (Svizzera)

Paok Salonicco e Panathinaikos (Grecia)

Breondby (Danimarca)

Fenerbahce (Turchia)



SECONDO TURNO PRELIMINARE

Utrecht (Olanda)

Apollon Limassol (Cipro)

Bnei Yehuda (Israele)

Steaua Bucarest (Romania)

Dinamo Brest (Bielorussia)

Arka Gdynia (Polonia)

Rapid Vienna (Austria)

Botev Plovdiv (Bulgaria)

Ostersund (Svezia)

Aberdeen (Scozia)

Mlada Boleslav (Rep. Ceca)

Hajduk Spalato (Croazia)

Brann (Norvegia)

Qabala (Azerbaigian)

Lucerna (Svizzera)

Stella Rossa (Serbia)

Panionios (Grecia)

Galatasaray (Turchia)



PRIMO TURNO PRELIMINARE

Dinamo Bucarest (Romania), Ordabasy, Kairat e Irtysh Pavlodar (Kazakistan), VPS (Finlandia), Crusaders, Ballymena United e Coleraine (Irlanda del Nord), Osijek (Croazia), Siroki Brijeg, Zeljeznicar e Sarajevo (Bosnia), AEK Larnaca e AEK Limassol (Cipro), Gorica, Domzale e Olimpija Lubijana (Slovenia), Skenderbeu e Partizani (Albania), Levadia Tallinn e Nomme Kalju (Estonia), Shaktyor Soligorsk e Dinamo Minsk (Bielorussia), Shirak, Gandzasar Kapan e Pyunik (Armenia), Slovan Bratislava, Ruzomberok e Trencin (Slovacchia), Pelister, Shkendija e Rabotnicki (Macedonia), AIK Solna, Norrkoping (Svezia), KI, NSI e B36 Torshavn (Far Oer), Odd e Haugesund (Norvegia), Vaduz (Liechtenstein), Cork City, Derry City e Shamrock Rovers (Irlanda), Maccabi Tel Aviv e Beitar Gerusalemme (Israele), Videoton, Vasas e Ferencvaros (Ungheria), Ventspils, Jelgava e Liepaja (Lettonia), Floriana, Balzan e Valletta (Malta), Lyngby (Danimarca), Milsami e Zarja Balti (Moldavia), Bala Town, Connah's Nomads e Bangor City (Galles), Rangers e St Johnstone (Scozia), Differdange 03, Fola Esch e Progres Niederkorn (Lussemburgo), Lincoln Red Imps e St Joseph's (Gibilterra), Inter Baku e Zira (Azerbaigian), Stjarnan e KR (Islanda), Vojvodina e Mladost Lucani (Serbia), Torpedo Kutaisi, Chickhura Sackhere e Dinamo Batumi (Georgia), Zeta e Mladost Podgorica (Montenegro), Sant Julia e UE Santa Coloma (Andorra), Trakai, Suduva e Atlantas (Lituania), SJK e HJK (Finlandia), Tre Penne e Folgore (San Marino).