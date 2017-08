EL: sorteggio playoff, il Milan da record con lo Shkendija

4 agosto 2017

Sono i macedoni dello Shkendija gli avversari del Milan nei playoff di Europa League per l'ammissione alla fase a gironi. L'andata è in programma il 17 agosto in trasferta a Skopje, nello stadio che ospiterà la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Manchester United. Il 24 la gara di ritorno a San Siro. Evitate la Stella Rossa, che affronterà il Krasnodar, e l'Aek Atene, che se la vedrà con il Bruges.