Serie A: Genoa-Crotone 2-2, Juric non vince più

LA PARTITA

Prosegue il periodo negativo del Genoa, che non riesce più a vincere e anche contro il Crotone fa una fatica bestiale. La squadra di Juric, reduce da cinque sconfitte consecutive (compresa la Coppa Italia), stavolta conquista un punticino che comunque serve a ben poco, sia per il morale e sia per la classifica. Il Grifone sblocca la gara a fatica, si fa riprendere e poi torna di nuovo avanti grazie a un rigore, ma le amnesie in fase difensiva costano care ancora una volta e confezionano un 2-2 nel complesso giusto. Dall'altra parte, infatti, c'è un Crotone che ha evidenti limiti tecnici ma un carattere lodevole, che consente ai calabresi di rientrare due volte in partita.



Il primo tempo offre ben poco in termini di spettacolo, con il Crotone - schierato con un ordinato 4-4-2 - impegnato a difendere al meglio ogni zona del campo mentre il Genoa teme di scoprirsi e dunque non affonda. Gli spazi sono pochi, gli errori in fase di costruzione tantissimi da entrambe le parti. Juric al 30' perde Rigoni e al suo posto entra Cofie, che dà subito energia alla squadra ma anche idee, tanto che al 43' è proprio lui ad azionare Simeone per l'1-0: il centravanti scatta sul filo del fuorigioco e incrocia con il destro.



Il vantaggio genoano sblocca una sfida sin qui decisamente chiusa e dà il via a una ripresa parecchio divertente. Ceccherini, sugli sviluppi di una punizione, trova di testa l'1-1 al 54' e poco dopo è Trotta a sfiorare addirittura il vantaggio (sinistro a lato al 57'). Juric rivede la luce al minuto 66, quando Ocampos trasforma un rigore assegnato per l'ingenua spinta di Ferrari su Pandev, entrato al posto di uno spento Lazovic. A questo punto il Crotone sbanda, rischia di subire anche il 3-1 (Simeone manda incredibilmente alto da pochi passi) ma poi ritrova l'ossigeno grazie a Ferrari, che si fa perdonare l'errore commesso poco prima: il difensore ribadisce in rete un colpo di testa di Ceccherini terminato sul palo (74'). E' il gol che spegne la partita, con il Genoa che sale a 24 e rimane nelle zone basse della classifica, mentre il decimo punto del Crotone serve davvero a poco, visto che il successo dell'Empoli manda gli uomini di Nicola a -11 dalla salvezza. La missione, ora, diventa quasi impossibile.