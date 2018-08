Convocazioni: la nuova Argentina è senza Messi, ma con Icardi e Dybala

17/08/2018

Il nuovo corso dell'Argentina del post-Sampaoli inizia senza Leo Messi . Non c'è ancora un nuovo ct, la Seleccion è affidata all'ex Lazio Lionel Scaloni, coadiuvato da Pablo Aimar. L'Albiceleste scenderà in campo il 7 e il 12 settembre per due amichevoli negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Nell'elenco dei convocati ci sono Mauro Icardi e Paulo Dybala . Prima convocazione per Giovanni Simeone , chiamato assieme al compagno viola Pezzella .

I CONVOCATI DEL BRASILE

Ci sono due 'italiani', gli juventini Alex Sandro e Douglas Costa, nella lista dei 24 convocati del ct del Brasile Tite per le amichevoli di settembre contro Usa ed El Salvador, in New Jersey e a Washington. Molte le novità, "perché in questa fase voglio sperimentare", come ha detto Tite: sono undici i nomi nuovi rispetto a coloro che sono stati chiamati per il Mondiale in Russia, dove la Seleçao è stata eliminata dal Belgio nei quarti di finale.



Questi i convocati di Tite:

- portieri: Alisson (Liverpool), Neto (Valencia) e Hugo (Flamengo);

- difensori: Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Felipe (Porto), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (Psg);

- centrocampisti: Andreas Pereira e Fred (Manchester United), Arthur e Coutinho (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Paquetà (Flamengo), Renato Augusto (Beijing Guoan);

- attaccanti: Douglas Costa (Juventus), Everton (Gremio), Firmino (Liverpool), Neymar (Barcellona), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea).