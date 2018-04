Serie A: il Chievo fa suo il derby, Verona battuto 3-2

22 ottobre 2017

LA PARTITA

Maran si affida alla sua squadra tipo, con Birsa ad agire alle spalle del duo Inglese-Pucciarelli. Pecchia sceglie il tridente, con Verde e Cerci esterni e Pazzini al centro dell'attacco. Parte forte l'Hellas, mettendo subito in difficoltà il Chievo a livello di ritmo e dopo appena 5 minuti trova anche il vantaggio: cross di Caceres dalla destra, Sorrentino respinge anticipando l'intervento di Pazzini ma la palla arriva sui piedi di Verde che a porta vuota non sbaglia. La reazione del Chievo non si fa attendere, e al 14' Birsa di testa non trova la porta per poco. Dopo 10 minuti, il Chievo pareggia: cross dell'ex Milan su calcio di punizione e incornata vincente di Inglese. Al 30', i padroni di casa la ribaltano: Zuculini atterra in area Hetemaj, l'arbitro Abisso non può non concedere calcio di rigore. Dal dischetto, ancora Inglese batte Nicolas, che intuisce ma non intercetta la conclusione. Al 41', Verona in 10: Zuculini, già ammonito, riceve il secondo giallo, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Chievo ha subito l'occasione per chiuderla: al 45', Inglese sfiora la tripletta con una sforbiciata in area, ma la palla finisce oltre la traversa.



Nella ripresa, Pecchia lascia subito in panchina Cerci, inserendo Buchel. Al 55', Gamberini commette un'ingenuità, intercettando con il braccio un cross di Caceres. Dal dischetto va stavolta Pazzini, che replica la conclusione di Inglese e fa 2-2. Al 65', il cambio che decide il match: esce Pucciarelli ed entra Pellissier. Ed è proprio il numero 31 a riportare avanti il Chievo: cross di Cacciatore dalla destra e tap in vincente sotto porta. Nel finale, vanno più vicini i padroni di casa al 4-2 che il Verona al pareggio: Stepinski, entrato al posto di Inglese, trova il gol di testa, ma la rete è giustamente annullata per fuorigioco. L'ultima opportunità è ancora per il Chievo con Castro, ma il suo destro finisce di poco a lato. Successo fondamentale gli uomini di Maran, che salgono a 15 punti in classifica. Il Verona, invece, resta fermo a quota 6.