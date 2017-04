Tripletta? E' rimasta solo la Juve

27 aprile 2017

Da mercoledì sera è rimasta da sola. La Juve è infatti l'unica squadra che quest'anno può ancora fare sua l'ambitissima tripletta di trofei, quella che in Italia viene definita "Triplete" in onore dell'Inter di Mourinho. L'eliminazione del Monaco dalla Coppa di Francia ha ridotto al minimo il numero delle candidate che possono fregiarsi dei tre titoli principali nella stessa stagione: campionato, coppa nazionale e Champions League.

La squadra del Principato ha "volontariamente" abbandonato la corsa al tris, lasciando a casa le sue stelle nella semifinale contro il Psg, e alla fine ha pagato con l'inevitabile sconfitta. Prima di lei, attualmente al comando della Ligue 1, si erano fatte da parte numerose e ambiziose formazioni come il Bayern Monaco, il Real Madrid, l'Atletico, il Barcellona o lo stesso Psg, uscite man man dalle varie competizioni. Così a reggere oneri e onori saranno i bianconeri di Allegri, che hanno già ottenuto il pass per l'ultimo atto della Coppa Italia contro la Lazio, sono in testa alla Serie A con un margine di tutta sicurezza e attendono il doppio confronto in Champions proprio con il Monaco. Il finale è ancora tutto da scrivere, è vero, ma già il fatto di essere arrivata sin qui rende la Juve la potenziale squadra dell'anno.