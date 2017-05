Real, Perez avvisa la Juve: "Daremo l'anima fino all'ultimo secondo"

22 maggio 2017

Il giorno dopo la conquista della 33a Liga, il Real Madrid è stato ricevuto in Comune dal sindaco Manuela Carmena. Florentino Perez lancia la sfida alla Juventus . "Il 3 giugno abbiamo una finale - ha spiegato - Non sarà facile, ma daremo l'anima fino all'ultimo secondo per vincere". Poi i complimenti rivolti a Zidane: "Sei un simbolo della nostra storia: sei stato il miglior giocatore del mondo e ora sei il miglior allenatore".

Davanti alla sindaca, Perez ha pronunciato un discorso di elogio per i giocatori ma soprattutto per l'allenatore Zidane: "Zizou sei uno dei simboli della nostra storia - ha affermato rivolgendosi direttamente al francese - e ti ringrazio per quanto hai dato e stai dando. Sei stato il miglior giocatore del mondo e ora semplicemente sei il miglior allenatore del mondo".



Parole al miele anche per i giocatori. "Questa squadra - ha detto ancora Perez - ha dimostrato ancora una volta i valori che fanno parte della nostra leggenda. Il sogno è tornare qui a festeggiare il 4 giugno. So che questo gruppo darà l'anima per conquistare la dodicesima Champions League. Il Real è questo, lo sanno i giocatori e lo sa benissimo Zidane, uno dei simboli della nostra storia. Abbiamo vinto il campionato più difficile e competitivo di tutto il mondo, con fatica e umiltà. Abbiano segnato in tutte le partite giocate, e questo dimostra la filosofia di questa squadra".