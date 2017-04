Milan: Montella e Mirabelli spiano Aubameyang

19 aprile 2017

Il nuovo Milan cinese ha messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang e ha deciso di vederlo in azione da vicino. Vincenzo Montella e Massimiliano Mirabelli , nuovo direttore sportivo del club rossonero, sono stati avvistati sulle tribune dello Stadio Louis II di Montecarlo, teatro di Monaco-Borussia Dortmund, proprio per visionare l'attaccante gabonese, che ha già indossato la casacca della Primavera rossonera nel 2007.

Dopo il closing, il nuovo Milan è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Vincenzo Montella sarà ancora al timone della squadra e, dalla prima riunione con la nuova dirigenza, è emersa la chiara volontà di regalare un nuovo attaccante all'allenatore per sostituire quel Carlos Bacca con il quale non è mai sbocciato l'amore. Il grande sogno è Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante completo e letale in zona gol.



E così Montella e Mirabelli hanno approfittato della vicinanza del Principato di Monaco per ammirare il bomber gabonese dal vivo e magari per allacciare i primi contatti con il Borussia Dortmund. Il calciatore piace a mezza Europa e la base d'asta è 60 milioni di euro.