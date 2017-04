Letti per i tifosi del Monaco, la solidarietà di Dortmund

Mentre il Signal Iduna Park si svuotava dal settore ospiti del Monaco si è alzato il coro "Dortmund, Dortmund". Un primo segno di solidarietà, doppiato dalla meravigliosa iniziativa della squadra e dei tifosi gialloneri. #bedforawayfans è l'hashtag che ha iniziato a spopolare su Twitter: un letto per i tifosi del Monaco, costretti loro malgrado a restare una notte in più in Germania per il rinvio della partita. E allora ecco che tanti tifosi gialloneri hanno aperto le proprie case agli amici-avversari. E sono spuntate subito le foto di gemmellaggi davanti a piatti di pasta fatti al momento o di letti improvvisati su materassini. Una riedizione, in piccolo, di quel #PorteOuverte che i parigini utilizzarono durante l'attacco del novembre 2015 (che, guardacaso, riguardava sempre anche una partita di calcio tra una squadra tedesca e una francese, era l'amichevole Germania-Francia).



Un clima di fratellanza che si è respirato da subito: niente panico allo stadio né all'uscita, dove i tifosi hanno sfilato assieme. E dire che c'era chi si era organizzato per un ritorno immediato in Francia, ad esempio. Un paio di tifosi del Monaco, ad esempio, sono usciti un po' stralunati: "Dove dormiremo? In realtà siamo venuti in macchina da Montecarlo e avevamo in programma di tornare a casa direttamente dopo il match. Magari riposeremo in macchina. Oppure sì, cercheremo qualche tifoso del Dortmund che ci possa ospitare". Altri invece sono tornati a casa, in aereo, in mattinata: "Non potevamo fermarci ancora, vedremo la partita in tv".



Eppure le iniziative non si sono limitate ai tifosi di buon cuore. Eurowings, compagnia aerea tedesca, ha offerto la possibilità ai possessori dei biglietti per la partita di cambiare gratuitamente il volo di ritorno. Lo stesso ha fatto la Thalys, che offrirà un'accesso flessibile per i treni da Dortmund in direzione Francia. E, nel frattempo, arriva la comunicazione che nella partita delle 18.45 non saranno ammessi allo stadio gli zainetti: i tifosi potranno entrare nell'impianto solo, eventualmente, con un sacchetto di piccole dimensioni.