Juve, Dybala: "Quanto credo nella vittoria a Cardiff? Al 100%"

25 maggio 2017

Non ha paura del Real, Dybala, ma non vuole nemmeno snobbare l'impegno di sabato: "Sarà una buona partita, anche se non conta più per la classifica. Poi, ovviamente, da domenica la testa e le gambe saranno tutte per la finale".



Mancano 10 giorni al grande giorno di Cardiff: "Siamo tranquilli, abbiamo grande voglia, manca ancora un po' ma abbiamo già cominciato a lavorare molto bene". Poi l'argentino torna sull'aneddoto legato alla finale di Berlino quando andò, ospite della Juve, a tifare per la sua futura squadra contro il Barcellona. Marchisio lo avvicinò: "Mi disse che avremmo dovuto presto giocarne un'altra insieme. Gli risposi che ero alla Juve per quel motivo".



L'attesa e lunga: "Non siamo nervosi: la finale va impostata come abbiamo giocato le altre partite di Champions finora. Tutti sanno che partiamo alla pari, non solo noi. E tutti noi siamo legatissimi al progetto Juventus e a questo gruppo. Questo accade perché ci crediamo fino in fondo, al 100%".



Il Real fa paura, ma fino a un certo punto: "Come detto, partiamo alla pari: non dovremo confrontarci con un solo grande campione, ma con una squadra. Daremo il meglio, e se loro sono forti noi abbiamo una grande difesa: finora ognuno di noi ha fatto il massimo per aiutare la squadra, e ora ci manca solo un obiettivo".