Champions, tutto facile per il Liverpool: col Porto basta lo 0-0

6 marzo 2018

Prima del match i ventidue in campo e gli spettatori di Anfield ricordano Davide Astori con un minuto di silenzio. Lo 0-5 dell’andata lascia poco spazio ai sogni di gloria del Porto, tanto che lo stesso Klopp lascia inizialmente in panchina Salah. La gara infatti parte su ritmi soft: la prima occasione potenziale è per il Porto al 9’, ma sul bel lancio di Andrè Aboubakar manca l’aggancio e l’azione sfuma. Con il passare dei minuti il Liverpool cresce e Manè diventa protagonista: prima (18’) conclude in spaccata, con la palla che termina di poco fuori; poi (31’) si produce in un gran diagonale sul quale Casillas non arriva, ma il palo gli nega la gioia del gol. Quattro minuti più tardi è ancora Liverpool, ma il colpo di testa di Lovren finisce oltre la traversa. In chiusura di tempo i Reds protestano per un contatto in area tra Moreno e Felipe, ma l’arbitro non interviene. Al riposo si va così con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0. Il Porto prova a fare qualcosa in più in avvio di ripresa: al 4’ ci prova Maxi Pereira dalla distanza, con il pallone che termina di poco a lato; tre minuti più tardi Waris si libera di un paio di avversari e conclude a rete, ma Karius riesce a deviare. I pericoli maggiori però li crea sempre il Liverpool. Come al 14’, quando il diagonale di Firmino sembra destinato alla porta, ma Felipe in scivolata salva i suoi. Al 25’ sono i portoghesi a protestare con l’arbitro Zwayer quando, dopo un contatto in area con Lovren, Corona finisce a terra, ma il direttore di gara lascia ancora correre. Nel finale Klopp regala qualche minuto anche a Salah, che entra al posto di Manè e subito si mette in luce con un paio di iniziative interessanti. Al 34’ è però il Porto a sfiorare il gol con Corona, il cui destro sfiora il palo. Ma l’occasione migliore è quella del 39’, quando Oliver Torres calcia a botta sicura ma Lovren salva tutto. Finisce senza reti, ma nel tripudio di Anfield.