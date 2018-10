Champions, staffetta argentina a Eindhoven: torna Icardi, esce Lautaro

01/10/2018

Icardi più Lautaro: possibile, fattibile, necessario. Non subito, però. Non già contro il Psv, mercoledì in Champions. A Eindhoven, salvo soprese, Maurito tornerà titolare dopo la giornata di riposo contro il Cagliari mentre Martinez partirà dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso. Per vederli assieme - lo ha lasciato intendere Spalletti - occorre un cambio di modulo che al momento resta un'ipotesi futuribile: il 4-4-2 con i due argentini davanti e la coppia Nainggolan-Brozovic in mediana è un progetto logico (le caratteristiche di Lautaro permettono di disegnare anche un 4-4-1-1) ma che ha bisogno ancora di tempo per tradursi in realtà. Questione di equilibri tattici e amalgama tecnico.



Quindi in Champions più verosimile attendersi ancora Icardi prima punta solitaria assistito dal Ninja con Perisic e Politano (in vantaggio su Candreva) ai fianchi del belga. Cerniera di centrocampo formata così da Vecino e Brozovic che oggi abbraccerà- assieme ai connazionali - il ct croato Zlatko Dalic, in visita alla Pinetina. In difesa, dopo il turnover in campionato, la coppia Skriniar-De Vrij e sugli esterni D'Ambrosio e Asamoah. Ancora out Vrsaljko che ieri si è comunque allenato coi compagni e punta al ritorno contro la Spal.



Maggiori indicazioni arriveranno comunque nelle prossime due sedute di allenamento. Il tutto, però, accompagnato da una certezza che non può che far sorridere Spalletti: con il gol di Lautaro al Cagliari, il numero dei giocatori nerazzurri sin qui andati a segno tra campionato e Champions è salito a dieci: una cooperativa del gol che segna una netta discontinuità con il recente passato e la Icardi-dipendenza sotto porta. Con una base così allargata, il futuro mette di sicuro meno apprensione. Anche in Europa dove occorre capitalizzare il successo contro il Tottenham: tornare da Eindhoven con un risultato positivo significherebbe aprire prospettive molto interessanti in chiave qualificazione.