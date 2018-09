Champions League, Young Boys-Manchester Utd 0-3: Pogba trascina i 'Red Devils'

19/09/2018

Mourinho presenta a Berna un 4-3-3 con Rashford e Martial larghi a supportare Lukaku. Pogba è nel trio di centrocampo con Matic e Fred, lo Young Boys prova invece a pungere con l’ex Psg Hoarau supportato dall’ivoriano Assale. La prima palla gol, a sorpresa, è proprio per Hoarau, che di testa non trova la porta di pochissimo. Non poche difficoltà nello sviluppare gioco per i ‘Red Devils’, gli svizzeri sono compatti nel 4-4-2 lasciando pochi spazi tra le linee, blindando le fasce laterali e ripartendo in velocità. Gioca meglio lo Young Boys che con Camara chiama De Gea alla parata, anche se Rashford a metà tempo ha un guizzo colpendo il palo esterno. E’ un episodio isolato, perché lo Young Boys crea ripetutamente i presupposti per il vantaggio. Ancora De Gea deve salvare su Fassnacht, poi, nel momento di maggior difficoltà, ci pensa Pogba, che dopo 35 minuti di sofferenza scambia al limite con un compagno e la scaraventa all’incrocio dei pali con il sinistro. Lo United si scioglie e arriva addirittura al raddoppio, sempre con Pogba, che realizza un rigore per la verità concesso molto generosamente dall’arbitro Aytekin per un tocco di Mbabu con il braccio, attaccato però al corpo.



Fatalmente, i ritmi nella ripresa si abbassano molto. Lo Young Boys non si arrende e continua a provarci, ma dopo le energie spese nella prima frazione riesce a creare solo un’occasione con Assale. Lo United, invece, gestisce il gioco con molta più sicurezza, flirtando con la terza rete che inizialmente non arriva per alcune imprecisioni in ripartenza. Il contropiede giusto arriva, ispirato ancora da Pogba, che manda in porta Martial, la cui battuta di destro è aiutata anche da una deviazione. La gara a quel punto non ha più nulla di dire e Mourinho può festeggiare per una vittoria che lo mette in questo momento in testa al girone insieme alla Juventus, ma in vantaggio per differenza reti (+3 contro +2). Per lo Young Boys, generoso, nemmeno la soddisfazione del gol della bandiera: Camara nel finale colpisce il palo.