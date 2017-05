Champions League: Real Madrid-Atletico 3-0, tripletta di Ronaldo

LA PARTITA

Contro un marziano del genere è impossibile per chiunque. Cinque gol al Bayern nei quarti di finale, tripletta all'Atletico nell'andata del penultimo atto di questa Champions e il Real vede già la finale di Cardiff del 3 giugno. La notte del Bernabeu ha un unico protagonista, che quando conta si fa sempre trovare pronto: Ronaldo si abbatte sui Colchoneros con tre gol che sono poesia, meraviglia, magia. Un risultato che non fa una piega, con i blancos a comandare per l'intero match e la banda di Simeone sorprendentemente spaventata, stanca, confusa.



Il copione previsto alla vigilia viene rispettato sin dall'avvio: il Real, che in questo finale di stagione è ogni settimana più brillante, è subito padrone del campo e macina occasioni. Benzema potrebbe sbloccarla già al 7' ma l'onore spetta poco dopo a Cristiano Ronaldo, a segno con un gran colpo di testa dopo un tiro-cross di Casemiro: il portoghese sovrasta Savic e fa secco Oblak al 10'. I Merengues, schierati col consueto 4-3-3, palleggiano bene a centrocampo con la coppia Modric-Kroos e, soprattutto nel primo tempo, sfruttano a sinistra le discese di Marcelo. Isco, titolare al posto dell'infortunato Bale, parte largo a destra ma è spesso sulla trequarti per favorire le galoppate di Carvajal, sfortunato sul finire del primo tempo (infortunio muscolare) e costretto a lasciare il campo (al suo posto Nacho).



L'Atletico, aggredito furiosamente dal Real, nella prima parte di gara rischia di cedere in altre tre occasioni (Varane, Modric e Benzema) e soprattutto non riesce mai a ripartire. E se un atteggiamento difensivo era prevedibile, quello che nessuno si aspettava è un doppio crollo - fisico e mentale - che sostanzialmente porta i Colchoneros alla totale rinuncia. L'unica chance dell'intera partita, infatti, per gli ospiti arriva al 17' e capita a Gameiro, servito bene da Koke in seguito a un errato posizionamento della difesa di Zidane.



Nel secondo tempo, dopo un primo quarto d'ora d'attesa, il Real Madrid cambia di nuovo marcia e va a chiudere il match o, più probabilmente, l'intera semifinale. Cristiano Ronaldo, dopo un ottimo spunto di Benzema, al 73' trova il raddoppio con un destro terrificante (male Filipe Luis nell'occasione) e poi, non ancora sazio, buca Oblak per la terza volta al minuto 86, con un colpo d'astuzia da pochi passi. E' il 3-0 che fa impazzire il Bernabeu e fa piangere di nuovo Simeone, per il quarto anno consecutivo - salvo miracoli al Calderon - in ginocchio di fronte al Real Madrid.