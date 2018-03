Champions League: Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid ai quarti

16 marzo 2018

I PRECEDENTI

Bilancio in perfetta parità tra Juventus e Real Madrid negli 8 precedenti a eliminazione diretta. Gli spagnoli e i bianconeri hanno avuto la meglio 4 volte ciascuna. Nelle due finali di Champions League (1998 e 2017) ha vinto il Real Madrid. Nelle sfide sui 180 minuti, per 4 volte è passata la Juventus, per 2 il Real Madrid. I Blancos hanno avuto la meglio sulla Juve nel 1962 e nel 1987. Nelle ultime 4 sfide sui 180 minuti è sempre stata promossa la Juventus: 1996, 2003, 2005 e 2015. Quest'ultimo può essere un dato beneaugurante per i bianconeri.





Solo due volte la Roma ha affrontato il Barcellona sempre ai gironi di qualificazione, quattro le partite in totale. Nel febbraio 2002 la sola vittoria dei giallorossi: Emerson, Montella e Tommasi firmarono il 3-0 dell'Olimpico dopo l'1-1 ottenuto al Camp Nou. Stesso punteggio di 1-1 a Roma nel girone del 2015/16, mentre il ritorno in Spagna fu una debacle che portò al 6-1 in favore dei catalani.