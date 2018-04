Champions: l'olandese Makkelie arbitra Barcellona-Roma

2 aprile 2018

Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Barcellona-Roma, gara di andata dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì sera al Camp Nou. Un solo precedente in carriera per Makkelie con la squadra giallorossa: in quell'occasione fu trionfo. L'olandese ha diretto i infatti la Roma nel 4-0 in casa del Villarreal nei quarti di andata di Europa League del 16 febbrario 2017 con una strepitosa tripletta di Dzeko.