Champions, Juventus: Dybala in dubbio per Valencia

17/09/2018

La Juventus volerà a Valencia per l'esordio stagionale in Champions League con il dubbio Paulo Dybala . A livello tattico, ma soprattutto su quello fisico dato che l'argentino si è allenato a parte dopo un colpo subito al piede sinistro nel match contro il Sassuolo. Lavoro di scarico per la Joya e terapie personalizzate, ma la sua convocazione si deciderà poco prima della partenza per la Spagna dopo averne valutato il recupero.

Il gruppo di Allegri si è allenato alla Continassa per preparare la prima partita europea della stagione, al Mestalla contro il Valencia. Lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato contro il Sassuolo, esercizi tecnici in campo per gli altri componenti della rosa.