Champions, dopo il pari con il Barça Juve terza nel ranking

20 aprile 2017

Il pareggio contro il Barcellona al Camp Nou vale come una vittoria, ma non per i numeri freddi del ranking stagionale. La Juventus, quinta nella classifica generale delle ultime cinque stagioni, viene scavalcata dalle due squadre di Madrid. Il Real sale al primo posto grazie al successo casalingo per 4-2 ai tempi supplementari contro il Bayern Monaco, mentre l'Atlético Madrid rimane in seconda posizione dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Leicester e la qualificazione alle semifinali. Balzo in avanti per il Monaco che passa dal settimo al quarto posto dopo la vittoria interna per 3-1 contro il Borussia Dortmund.