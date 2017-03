Champions: City e Atletico, la notte degli esami

15 marzo 2017

Definita da Guardiola "la squadra più forte del mondo quando si tratta di segnare", il Monaco capolista in Ligue 1 sogna l'impresa davanti ai suoi tifosi contro il Manchester City. Il compito non è certo dei più semplici: ribaltare il 3-5 dell'andata, maturato al termine di una delle partite più spettacolari andate in scena nella storia recente della Champions. La squadra di Jardim si affida alla vena realizzativa del 18enne Mbappé, a segno anche sabato nel successo casalingo contro il Bordeaux in campionato. Pesa l'assenza dello squalificato Glik, al suo posto nel ruolo di centrale difensivo gioca Jemerson che tuttavia non sembra garantire la stessa affidabilità dell'ex Torino. Il City, imbattuto nelle ultime 11 partite ufficiali disputate, non ha ancora vinto in trasferta in questa edizione di Champions collezionando due pareggi e una sconfitta. C'è un precedente storico incoraggiante per il Monaco che, nei quarti di finale di Champions del 2003-04, perse 4-2 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu ma riuscì a ribaltare le due reti di svantaggio al ritorno imponendosi 3-1.



Numeri incoraggianti anche per l'Atletico Madrid che, forte del successo per 4-2 ottenuto in Germania nel match d'andata, riceve la visita del Bayer Leverkusen al Vicente Calderon in un match sulla carta non particolarmente ostico. I Colchoneros, che eliminarono i tedeschi anche agli ottavi di Champions di due anni fa, hanno in Griezmann il loro uomo più in forma: il francese ha uno score di quattro reti segnate nelle ultime tre partite ufficiali dei Colchoneros. L'Atletico inoltre l'ha sempre spuntata nelle ultime sette sfide a eliminazione diretta contro formazioni tedesche: l'ultimo ko casalingo risale alla fase a gironi di Champions 1996-97 quando il Borussia Dortmund si impose 1-0, risultato che non basterebbe al Bayer per centrare la qualificazione ai quarti. Battesimo europeo per il tecnico turco Tayfun Korkut che, all'esordio assoluto venerdì scorso in Bundesliga, ha ottenuto un 1-1 casalingo contro il Werder Brema interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive con 12 gol incassati.