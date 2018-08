Champions, alta tensione a Montecarlo: Salah non saluta Sergio Ramos che lo provoca

31/08/2018

E’stato un sorteggio ad alta tensione quello che è andato in scena giovedì pomeriggio a Montecarlo e che ha dato ufficialmente il via alla Champions League 2018/2019. Oltre alle polemiche per il mancato premio a Cristiano Ronaldo, beffato da Modric, c’è stato anche un siparietto non male tra Salah e Sergio Ramos. Il rapporto tra i due non è più tra i migliori, per usare un eufemismo, dopo l’entrata dura del difensore sull’egiziano in occasione dell’ultima finale di Champions con il talento del Liverpool costretto ad uscire per un problema alla spalla.