Barcellona: Turan ko 3 settimane, niente Juve

29 marzo 2017

Non ci sarà Arda Turan nel doppio confronto dei quarti di Champions League contro la Juventus , in programma l'11 e il 19 aprile. Il Barcellona ha, infatti, reso noto che l'attaccante turco dovrà rimanere fermo ai box per tre settimane a causa di un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra patito con la nazionale turca. Possibile un suo ritorno in campo il 23 aprile per il Clasico contro il Real Madrid.

Juve-Barcellona 1-1. No, non è la previsione dell'attesissimo match d'andata dei quarti di Champions League, ma è la situazione infortunati delle due squadre dopo gli impegni delle nazionali. Se la Juve ha detto addio a Marko Pjaca per il resto della stagione (lesione del crociato anteriore destro), i blaugrana perdono Arda Turan per le prossime tre settimane.



Il turco salterà di certo il match dello Stadium dell'11 aprile, mentre le speranze di recuperarlo per il ritorno sono appese al lumicino. Allegri perde il primo rincalzo per l'attacco e Luis Enrique fa lo stesso. Nel nome dell'equilibrio, quello che gli appassionati si aspettano di vedere nel doppio confronto di aprile.