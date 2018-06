Ibiza, Marchisio dà lezioni in spiaggia al suo "erede" Amedeo Poletti

13/06/2018

Giovani principi crescono, almeno sulla spiaggia. In vacanza ad Ibiza, infatti, il giovane Amedeo Poletti, classe 2002 e appartenente al vivaio della Juventus, impara dal "Principino" per eccellenza: Claudio Marchisio. I due palleggiano in spiaggia e sembrano intendersi alla grande. Marchisio non ha avuto una stagione esaltante in bianconero, c'è chi lo vede addirittura lontano da Torino l'anno prossimo. In questo video, però, appare in grande forma, così come il "millennial" Poletti, che sembra dotato di una pregevole tecnica e su cui Marotta punta molto per gli anni a venire. Il ragazzo, onorato di aver potuto duettare con il suo idolo, ha poi postato il tutto su Instagram, colmo d'orgoglio. Che sia lui il futuro erede proprio di Marchisio nel centrocampo della Juventus? E' azzardato dirlo, ma è l'ennesima conferma che il settore giovanile della Juventus è tra i migliori d'Italia e d'Europa.