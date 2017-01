Valencia, Zaza in tribuna al Mestalla: Espanyol steso L'attaccante italiano, dopo qualche problema con l'aereo, si è recato allo stadio per vedere Valencia-Espanyol

15 gennaio 2017

Dopo qualche problema con l'aereo che lo ha costretto a una notte a Madrid, l'avventura di Simone Zaza al Valencia è cominciata nel migliore dei modi. Dalla tribuna del Mestalla, dove l'ex attaccante della Juventus è stato fotografato prima della sfida di Liga contro l'Espanyol, l'attaccante ha infatti assistito alla vittoria dei suoi per 2-1. Alla Juventus due milioni per il prestito e altri sedici per il riscatto obbligato, ma subordinato a determinati obiettivi.

"VOGLIO DIMOSTRARE COSA SO FARE" "Sono molto contento, sono qui perché mi piacciono i tifosi, sono andato allo stadio, ho guardato la gara e la tifoseria è stata incredibile. Ho visto una buona gara, non è un momento facile, giocare in casa in questo momento è difficile perché la tifoseria si sente, ma ho visto visto grandi giocatori, con personalità e spero di essere pronto. Ho trascorso un momento molto difficile a livello personale, voglio dimostrare al mondo e me stesso che sono un giocatore che può giocare e sa giocare. Non importa fare bene personalmente, quello che conta è fare bene con la squadra", le prime parole di Zaza a Valencia.

EFFETTO ZAZA AL MESTALLA Zaza porta bene. Per la prima al Mestalla (da spettatore), l'ex attaccante bianconero ha potuto infatti assistere alla vittoria dei suoi nuovi compagni di squadra. Una vera rarità in questa stagione per il club ora guidato da Voro. Il Valencia ha vinto infatti 2-1 con l'Espanyol grazie alle reti di Montoya e Mina.

ZAZA-VALENCIA, E' UFFICIALE Mancava solo l'ufficialità arrivata nel tardo pomeriggio di domenica. Simone Zaza è un nuovo calciatore del Valencia. L'attaccante, rientrato alla Juve dopo il prestito al West Ham, si trasferisce in Spagna in prestito con diritto di riscatto. Lunedì alle 13.15 la presentazione a stampa a tifosi.

