Uruguay: Tabarez rinnova fino al 2022

21/09/2018

Oscar Washington Tabarez ha rinnovato per altri quattro anni, fino al 2022, il contratto come ct dell'Uruguay. Lo ha annunciato la Federcalcio locale. L'esperto allenatore, 71 anni, guida la Celeste dal 2006 e se arriverà a fine mandato diventerà il terzo commissario tecnico più longevo della storia, alle spalle di Vittorio Pozzo (19 anni), Hugo Meisl (18) e a parimerito con Paul Philipp e Walter Winterbottom (16).

Più forte della malattia, una neuropatia cronica che attacca il sistema motorio, più forte dell'età che avanza inesorabilmente, Tabarez continuerà ad allenare il suo amato Uruguay almeno fino a 75 anni. Seduto sulla panchina della Celeste dal marzo 2006, l'ex allenatore del Milan ha vinto una Copa America nel 2011 e ha partecipato a quattro Mondiali: il miglior risultato il quarto posto in Sudafrica nel 2010. Con 185 partite è il selezionatore con più panchine della storia.



Prossimo obiettivo il terzo posto assoluto come longevità. Se concluderà il suo mandato nel 2022, sono due commissari tecnici dei primi del '900 gli saranno davanti: il nostro Vittorio Pozzo, che ha seguito la nazionale azzurra dal 1929 al 1948, e l'austriaco Hugo Meisl, che ha guidato la nazionale del suo paese per 18 anni, dal 1919 al 1937.