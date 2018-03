Texas, coppia chiama il figlio "Sebastian Giovinco"

22 marzo 2018

In Texas l'8 marzo è nato un nuovo Sebastian Giovinco . Secondo quanto riporta mlssocceritalia.com, Jorge e Noelia Pedraza hanno deciso infatti di chiamare il proprio primogenito come la stella del Toronto FC . "Lo chiameremo ' Sebaz ' o ' Piccolo Giovinco ", hanno spiegato i due, raccontando di essere grandi tifosi della "Formica atomica" fin dai tempi della Juve. " Sarebbe fantastico poterlo incontrare ", ha aggiunto la coppia.

Tutto è iniziato per gioco, guardando alcuni video delle prodezze di Giovinco in MLS. "Ho mostrato alcune immagini dei gol di Seb a mia moglie - ha raccontato Jorge -. E le è subito piaciuto. Ha detto che era carino e piccolo". E così quando la coppia ha dovuto scegliere il nome per il loro primo figlio non ha avuto dubbi: Sebastian Giovinco Pedraza. Al momento non si registrano ancora commenti o reazioni della stella di Toronto, ma la notizia pare gli sia già stata riferita da alcuni dirigenti. In Texas c'è un nuovo Sebastian Giovinco.Per scoprire se avrà anche gli stessi piedi della "Formica Atomica" occorrerà però attendere ancora qualche anno.