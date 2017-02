Rooney, niente Cina: "Resto al Manchester United"

23 febbraio 2017

Dopo i numerosi rumors di mercato che l'hanno visto protagonista soprattutto negli ultimi giorni, Wayne Rooney smentisce definitivamente il suo possibile addio al Manchester United , almeno per quanto riguarda questa stagione. "Nonostante l'interesse che hanno dimostrato altri club - si legge in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei Red Devils -, voglio chiudere le recenti speculazioni e dire che resto al Manchester United".

L'attaccante inglese era finito nel mirino della Cina, dove avevano messo sul piatto un contratto faraonico da 46 milioni di euro a stagione. Però Rooney, almeno fino al termine di questa annata, ha preferito rimanere al Manchester United e ha voluto ufficializzare la sua decisione attraverso un comunicato: "Nonostante l'interesse che hanno dimostrato altri club, per il quale sono grato, voglio chiudere le recenti speculazioni e dire che resto al Manchester United. Spero di avere un ruolo importante per aiutare la squadra a vincere sui quattro fronti (Premier, Europa League, Fa Cup e Coppa di Lega, ndr). E' un momento eccitante per il club e voglio continuare a farne parte".