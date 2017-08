Real, Zidane: "Contento del rinnovo ma non significa nulla"

12 agosto 2017

"Sì, sono contento, però non significa niente. Posso firmare per dieci anni, venti, però qui si vive giorno per giorno". Zinedine Zidane conferma il rinnovo con il Real Madrid fino al 2020 nella conferenza stampa alla vigilia della gara di andata della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. "Sono felice di questa fiducia, gli obiettivi sono sempre gli stessi, io e il club vogliamo vincere ogni partita e tutti i titoli possibili".

Zidane ha ricordato che "in questo lavoro ci sono sempre alti e bassi. Ora siamo in un momento buono e tutti ci apprezzano, anche perché siamo molto uniti". Sulla gara contro il Barcellona: "Mi sarebbe piaciuto di più giocare una partita unica. Stiamo tutti bene, fisicamente e mentalmente, tutti hanno voglia di giocare e questo è un bene, quindi dovrò scegliere. Cristiano è pronto, sta bene, ha fatto le vacanze, è con noi da qualche giorno ma fisicamente ha lavorato, si è allenato a lungo ed è pronto. Isco? E' compatibile con la BBC, possono giocare insieme". Di fonte da avversario non ci sarà Neymar: "Non ci sono molti giocatori come lui". Quanto potrebbe valere oggi uno Zidane sul mercato: "Molto poco".