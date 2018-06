Real, vincenti e instabili: 40 allenatori cambiati in 44 anni

2 giugno 2018

Il Real Madrid è uno dei club più prestigiosi, affascinanti e vincenti al mondo. Ma anche uno, se non il più, esigente in assoluto. Il peso della camiseta blanca ha rimpicciolito le qualità e il rendimento di tanti campioni così come l'instabilità della sua panchina ha messo a dura prova anche i manager più affermati: tutto è sempre condizionato dai risultati perché a Madrid non ci si possono permettere stagioni senza trofei. Due autentici boss della panchina come Josè Mourinho e Carlo Ancelotti, ad esempio, non hanno vissuto di sola gloria. Ma la lista è lunga, lunghissima partendo dallo storico Miguel Munoz esonerato nel 1974 dopo 13 anni per non aver vinto il campionato. Poi Di Stefano, Boskov, Del Bosque, Hiddink, Camacho, Capello, Schuster, Pellegrini e i già citati ex tecnici di Milan e Inter.



Ognuno ha avuto la sua storia, più o meno lunga e vincente e caratterizzata da maggiori o minori consensi in società come tra i tifosi. Ma un invisibile filo rosso li accomuna tutti: mediamente, infatti, un allenatore del Real Madrid resta sulla panchina per un anno e un mese. Il crudele destino dei vincenti. I due anni di carica di Zidane sono sembrati pochissimi, soprattutto al cospetto dei 9 titoli messi in bacheca. E possono aver contribuito ad alzare la resistenza media di un tecnico Blancos ma in fondo ne ha confermato la tendenza: "Me ne vado perché per continuare a vincere serve un cambio alla squadra" ha detto il francese in conferenza stampa. Perché a Madrid non c'è tempo per sperimentare e costruire. Esiste solo il tempo delle vittorie.