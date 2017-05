Real Madrid, in 30 mila a Cibeles. Ronaldo: "Torneremo con la Champions"

22 maggio 2017

Quasi 30mila persone hanno accolto a notte inoltrata il Real Madrid, tornato trionfante da Malaga dopo la conquista della 33esima Liga . Su un autobus scoperto tutta la squadra ha sfilato per il centro della capitale, raggiungendo il luogo simbolo delle feste merengue, Plaza de Cibeles . Qui si è scatenata una festa, al grido di " Campeones ". Ronaldo ha preso il microfono: "E' stata una grande stagione, ma ora ci serve il vostro appoggio a Cardiff. Vi prometto che tra qualche giorno ci ritroveremo qui per festeggiare la Champions ".

RAMOS LANCIA IL CORO CONTRO PIQUÉ

Non sono mancati gli sfottò sia per l'Atletico Madrid, con il nuovo coro cantato per la prima volta nella semifinale di Champions contro i cugini rivali, ma soprattutto contro Piqué. A dare il là Sergio Ramos, nemico giurato del difensore del Barcellona. Come fece Eto'o quando vinse la Liga con il Real festeggiando con un "Madrid, cabrón, saluda al campeon", Ramos ha lanciato il coro: "Piqué, cabrón, saluda al campeon". La folla ha risposto, non mancheranno le polemiche.