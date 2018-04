Psg, Emery annuncia l'addio: "Lascio a fine stagione". Pronto Tuchel

27 aprile 2018

Unay Emery ha annunciato che a fine stagione lascerà la panchina del Psg . Il tecnico spagnolo, arrivato a Parigi nel 2016 reduce dai successi in Europa col Siviglia, ha fatto una dichiarazione ufficiale dopo aver informato della sua decisione squadra e dirigenza. "Ho comunicato ai giocatori che ho avuto un incontro con il presidente Nasser Al-Khelaifi e il direttore sportivo Antero Henrique e abbiamo deciso di non continuare insieme ".

Il contratto di Emery era in scadenza e la sua partenza era ormai scontata, dopo i due euro-fallimenti consecutivi (sempre agli ottavi di Champions), nel 2017 con il 6-1 patito contro il Barcellona, quest'anno con l'eliminazione per mano del Real Madrid. "Qui ho vissuto una grande esperienza - ha detto Emery - che mi ha fatto crescere tanto come tecnico". In Francia Emery ha vinto un campionato (l'anno scorso è stato battuto dal Monaco) due Supercoppe, due coppe di Lega e una coppa di Francia.

Emery verrà con ogni probabilità sostituito da Thomas Tuchel, tedesco, ex allenatore del Borussia Dortmund. Manca solo l'annuncio, poi il Psg potrà ributtarsi, per l'ennesima volta, a caccia del passo in avanti in Europa. Emery ha spiegato: "Dopo il Real, mantenere il passo, il livello era importante. La squadra lo ha fatto, vedrò cosa è meglio per il mio futuro, sono molto concentrato per domenica (la partita contro Guingamp, ndr) e sulla finale di Coppa di Francia. Dopo vedremo. Un consiglio al mio successore? Certo, se ha bisogno di qualcosa, posso aiutarlo e dargli la mia opinione. Sono aperto ad aiutare se necessario", ha concluso.