Premier: pari e rabbia a Stamford Bridge, Chelsea-Manchester United 2-2

20/10/2018

LA PARTITA

Parte bene il Chelsea sfruttando le fasce con Willian e Hazard che ha la prima occasione della partita, solo che mastica la conclusione al volo col sinistro. Poi il belga inizia a duettare con Kovacic e ne salta due al limite dell’area: viene steso e Willian calcia alto la punizione. E dopo un colpo di testa fuori misura di Lukaku, prima occasione per lo United, passa in vantaggio: al 21’ Willian batte un calcio d’angolo da destra, David Luiz fa un blocco su Smalling e Pogba è in grave ritardo su Rüdiger che svetta da solo e piazza il pallone sotto la traversa alla destra di De Gea che non può arrivarci.

Dopo il gol i Blues tengono palla evitando il pressing ospite, accelerano e rallentano il ritmo quando vogliono e aspettano il momento giusto per l’imbucata. Se perde il possesso, la squadra di Sarri va a pressare alto correndo qualche rischio, come al 34’ quando per la prima volta lo United riesce a sfruttare la velocità di Rashford che si invola sulla destra e poco prima di entrare in area viene steso da Hazard in ripiegamento difensivo, ma dalla punizione non arrivano pericoli per Kepa.



Il secondo tempo ha un ritmo decisamente più sostenuto e il Chelsea sembra ancora padrone del campo, tanto da creare due palle-gol con Morata e David Luiz nei primi minuti, ma al 55’ arriva a sorpresa il pareggio del Manchester United su un’azione convulsa. Cross dalla destra respinto e tiro al volo di Mata che trova la risposta di Kepa, poi lo spagnolo rimette in mezzo e sulla palla tesa di Young deviata Martial è rapido a girare in porta il pallone, trasformando in gol il primo vero pericolo portato dai suoi.

È la scossa anche per Pogba che un minuto più tardi si costruisce la palla del possibile sorpasso, ma il suo destro a giro è troppo largo. Risponde dopo lo choc il Chelsea e crea due occasioni, ancora con Hazard e David Luiz, che di testa rischia di replicare il gol dell’1-0. Nel frattempo entra Ross Barkley al posto di Kovacic e al 71’ arriva la terza occasione per i padroni di casa con un gran destro terra-aria di Kanté che trova la risposta superlativa in tuffo di De Gea, ma passano poco più di 60 secondi e sulla fascia destra Mata vince un contrasto con David Luiz sull’ennesimo buco creato da Alonso in pressing.

È il preludio al gol del 2-1 dei Red Devils: il fantasista appoggia all’indietro per Pogba che vede Martial tutto solo a sinistra, il francese stoppa e fredda Kepa con un destro chirurgico sul palo lontano. Il Chelsea è stordito, Sarri prova a cambiare mettendo dentro Giroud e Pedro per Morata e Willian.



La sua squadra attacca in maniera nervosa, rischiando più volte il contropiede e l’uno contro uno in fase difensiva, ma alla fine ha ragione l’ex allenatore del Napoli. Nei 6 minuti di recupero (forse troppi) i padroni di casa creano altre due occasioni: prima capitan Azpilicueta calcia alto dal limite dell’area, poi all’ultima azione crossa sul secondo palo per Rüdiger che cerca la doppietta, ancora di testa. De Gea è di nuovo strepitoso, ma non può nulla sul tap-in di Barkley che fa esplodere lo Stamford Bridge.

Sarri esulta con veemenza e un suo collaboratore passa vicino alla panchina di Mourinho che non la prende bene e si alza per raggiungerlo, ma viene bloccato dal quarto uomo e dagli steward. Anche in campo si vivono momenti di tensione e il cronometro scorre fino al 98’, poi il signor Dean fischia la fine e arriva l’abbraccio tra i due manager, ma lo Special One si leva l'ultimo sassolino dalla scarpa e mostra le tre dita al pubblico a significare i campionati vinti sulla panchina dei Blues.