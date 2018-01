Premier League: il Tottenham spreca, è 1-1 col Southampton

21 gennaio 2018

Si chiude in parità la sfida tra il Southampton e il Tottenham, valida per la 24esima giornata di Premier League: 1-1 il risultato finale. Tutto si decide nel primo tempo con gli uomini di Pochettino sempre protagonisti, nel bene e nel male: il primo gol del match è l’autorete che porta la firma di Sanchez (15’) e regala il vantaggio al Southampton, ma poi è Kane (18’) a riparare e siglare il pari. Il Tottenham blinda il quinto posto in classifica.

Il Tottenham vuole la vittoria per avanzare in classifica ed insidiare il Liverpool, Gabbiadini & company devono risalire la china senza mollare un centimetro. Soltanto un minuto di gioco e l’ex Napoli non si fa attendere, tenta il tiro da fuori area ma Vorm è reattivo. Ci pensa il Tottenham ad agevolare la squadra avversaria e al 15’ Davinson Sanchez piazza l’autorete e permette agli uomini di Pellegrino di andare in vantaggio. A recuperare il risultato ci pensa Harry Kane che da posizione ravvicinata piazza il colpo di testa e segna il gol dell’1-1. Le occasioni arrivano per entrambe le squadre: prima Stephens insidia l’area avversaria poi Eric Dier tenta il destro, parato da McCarthy. Il secondo tempo scivola senza colpi di scena, al 49’ Ward-Prowse tenta il destro, parato.



Risponde Kane di sinistro respinto di forza dagli avversari e pericolo allontanato. Botta e risposta tra le due squadre in un secondo tempo acceso, sul finale gli spazi per tendere la trappola ci sono e il risultato può davvero variare da un momento all’altro. Nei minuti di recupero Victor Wanyama ci prova di destro ma la traiettoria è completamente sbagliata: nulla di fatto. Allora Dele Alli tenta di testa a sorprendere gli avversari, respinto ancora una volta. Si decide tutto nel primo tempo, la gara scivola confermando il parziale. Un pareggio importante per la squadra di Gabbiadini che può timidamente sorridere. Il Tottenham blinda il quinto posto in classifica.