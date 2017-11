Pirlo, partita d'addio e standing ovation Ultima gara con il NY City per il 'Maestro', che un mese fa ha annunciato la fine della carriera a dicembre

6 novembre 2017

Un mese fa l'annuncio: smetto a dicembre, alla scadenza del contratto con il NY City. E l'ultima partita di Andrea Pirlo è arrivata. L'addio al calcio giocato del campione ex di Inter, Milan e Juve e simbolo dell'Italia campione del mondo 2006 è coinciso con l'ultima partita dei playoff del suo NY City contro i Columbus Crew: successo per 2-0 ma eliminazione in virtù dell'1-4 dell'andata. Per Pirlo passerella finale in campo e standing ovation.

"E' stato un grande professionista - ha detto il tecnico di NY City Vieira - E' stato un grande esempio per i giovani del nostro club". Pirlo è arrivato nella Mls nel luglio 2015: in due anni di ha giocato 62 partite segnando un gol e fornendo 19 assist. Il 'Maestro' ha debuttato in Serie A il 21 maggio 1995 con la maglia del Brescia. Poi una carriera costellata di trionfi: in Italia sei scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppe italiane; in campo internazionale 2 Champions League con il Milan, due Supercoppe europee e un Mondiale per club sempre con la maglia rossonera. In maglia azzurra spicca il trionfo Mondiale nel 2006 in Germania.

"LA MIA CARRIERA DA CALCIATORE E' FINITA" "Ultima partita in MLS. Visto che il mio tempo al New York City sta finendo vorrei dire qualche parola. Voglio ringraziare tutti per la gentilezza e il supporto che questa incredibile città mi ha dimostrato. Grazie ai fantastici tifosi, allo staff tecnico e a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, grazie anche ai miei compagni di squadra".



"Quella di NY non è l'unica avventura che finisce, ma anche la mia carriera da calciatore, ed è per questo che voglio ringraziare anche la mia famiglia e i miei figli per il supporto che non mi hanno mai fatto mancare, così come i club che ho avuto l'onore di rappresentare e ogni compagno con cui ho potuto giocare. Tutta la gente che ha reso così incredibile. Ultimo, ma non meno importante, tutti i tifosi in giro per il mondo che mi hanno sempre dimostrato il loro supporto. Avrete sempre un pezzo del mio cuore".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X