Mourinho, sgarbo ai giornalisti: conferenza alle 8, ma parla solo 3 minuti

05/10/2018

Se non è uno sgarbo, poco ci manca. Josè Mourinho , molto criticato nell'ultimo periodo da gran parte dei media per i risultati del suo Manchester United, ha convocato la conferenza stampa per le ore 8 del mattino. Una "levataccia" per i giornalisti che una volta arrivati al centro sportivo dei Red Devils hanno subito un'altro smacco: lo Special One ha risposto solo a sei domande e il tutto è durato appena tre minuti.

Tre minuti e trentadue secondi, per la precisione. L'allenatore portoghese non era di molte parole e lo si è capito subito. Dopo qualche battuta sui giocatori infortunati e non disponibili per la sfida contro il Newcastle di Benitez, ecco le domande più ostiche: "I motivi per cui la squadra è in difficolta? Sono diversi. Posso dirveli? No". C'è anche il tempo di abbozzare una difesa minima: "Niente vittorie casalinghe. Tre partite, tre pareggi, non abbiamo assaggiato la sconfitta ma neanche assaporato la vittoria". E poi la domanda tanto attesa. "Esonero in caso di mancata vittoria? Lo accetto". E giù il sipario. Il Daily Mail si è pure divertito a contare le parole: 262 per rispondere a sei domande. Anche questo è un record.