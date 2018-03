Leo Messi fa "tripletta": è nato Ciro. Ecco la prima foto

10 marzo 2018

Leo Messi è di nuovo papà . La compagna del campione argentino Antonella Roccuzzo ha dato alla luce Ciro , il terzo figlio della coppia. Notizia confermata indirettamente anche dal Barcellona. Il club blaugrana ha annunciato infatti che Messi è stato escluso dai convocati per la trasferta a Malaga all'ultimo minuto per "motivi personali". Al suo posto Valverde ha chiamato il colombiano Yerry Mina .

Dopo Thiago e Mateo, dunque, in casa Messi è arrivato un terzo maschietto. La Pulce e Antonella pare abbiano scelto il nome in onore di Horacio Demián Pertusi, front-man della storica band argentina Attaque 77, soprannominato "Ciro". Sui social Leo ha pubblicato una prima foto dove in primo piano si vede la manina del piccolo: "Benvenuto Ciro! Grazie a Dio è stato tutto perfetto, lui e la mamma stanno bene. Siamo super felici" ha scritto il fuoriclasse argentino.