Leicester, Ranieri saluta i giocatori: discorso d'addio

25 febbraio 2017

Claudio Ranieri ha lasciato per l'ultima volta il centro di allenamenti del Leicester. Il tecnico italiano ha salutato i propri ex giocatori con un breve discorso di fronte a tutto lo staff di Belvoir Drive, dove venerdì si era recato per svuotare il proprio ufficio. Ai giornalisti presenti ha rilasciato una breve dichiarazione: "Spero succeda di nuovo quanto abbiamo realizzato, ma sarà difficile". Intanto emergono i dettagli della separazione: per il tecnico una buonuscita da 3,5 milioni , pari a 12 mesi di stipendio (Ranieri aveva rinnovato lo scorso agosto fino al 2020).

SCHMEICHEL E GLI ALTRI: I SALUTI SOCIAL

Sui social network sono arrivati i saluti degli ex giocatori del Leicester a Ranieri. Il primo è stato Kasper Schmeichel, che il Times ha indicato come uno dei quattro "traditori" ad aver fatto le scarpe al tecnico assieme a Vardy, Albrighton e Morgan. "Voglio ringraziare Claudio per tutto quello che ha fatto per il Leicester - ha scritto su Instagram il portiere - e per me. Merita massimo rispetto".



Poi i messaggi di Mahrez e Drinkwater. L'algerino: "Grande rispetto per questo uomo: ci ha aiutato a scrivere la storia, mi ha aiutato a costruirmi come giocatore e mi ha dato il coraggio di cui avevo bisogno. Hai creduto in me dal primo giorno, grazie, che Dio ti benedica".



Il centrocampista inglese: "Un grande grazie per tutto quello che ci hai aiutato a raggiungere. Ma anche a livello personale. Mi piace augurarti tutto il meglio per il futuro. Ricordi indimenticabili. Grazie".

