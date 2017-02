Leicester, la stampa punta il dito contro i 'traditori'

28 febbraio 2017

Non ci stanno i senatori del Leicester a passare per traditori dopo la vittoria 3-1 con il Liverpool. Ma commentatori e stampa britannica si interrogano sulla prova dei campioni d'Inghilterra contro la squadra di Klopp. Solo una reazione d'orgoglio dopo l'esonero di Ranieri . O davvero la squadra giocava contro il tecnico romano. 'Volpi dove siete state?' Si interrogano Sun e Daily Mail. Perfido il Telegraph che titola 'Chi ha bisogno di Ranieri?'.

Il Telegraph è uno dei pochi grandi giornali a cercare di giustificare l'esonero di Ranieri dando anche merito alle mosse del suo vice Shakespeare, dall'esclusione del deludente nuovo acquisto Musa, con il ritorno tra i titolari di Okazaki, alla riproposizione di un 4-4-2 più semplice e diretto, più adatto alle caratteristiche dei giocatori. Durissimo invece il giudizio dell'ex Reds Jamie Carragher, che ora fa il commentatore: " Entrambe le squadre dovrebbero nascondersi dalla vergogna". Gary Neville è anche più diretto: "Il nuovo tecnico Shakespeare non c'entra, non ha la bacchetta magica, sono i giocatori che hanno deciso il cambio di passo, complice il Liverpool ".



Prestazione scintillante quella di Vardy, che ha ricordato il giocatore incontenibile della scorsa stagione, ma sicuramente a facilitare il compito alle 'Volpi' c'è stato un Liverpool entrato in campo timido e remissivo. La più classica prova del nove già sabato quando il Leicester si giocherà punti salvezza fondamentali nello scontro diretto con l'Hull City.